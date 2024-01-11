عاجل
المقاومة تستهدف آليتين وتوقع قتلى ومصابين إسرائيليين في جباليا من مسافة الصفر د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مباديء الدول المساندة لإسرائيل مقتل الجندي الإسرائيلي عيدو نيشام متأثرا بجراحه
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: محاولات كييف لتدمير قاذفات الصواريخ الروسية تؤدي لاتخاذ إجراءات نووية

رئيس مجلس الأمن الروسي
رئيس مجلس الأمن الروسي

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن محاولات أوكرانيا تدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى يمكن أن تؤدي إلى رد فعل نووي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حذر ميدفيديف - عبر قناته على تطبيق "تليجرام" - من أنه إذا صدقنا كييف فإن "أفضل طريقة لمحاربة روسيا هي تدمير منصات الإطلاق عبر أراضي البلاد بصواريخ بعيدة المدى يقدمها الغرب"، بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ الروسية.

وأضاف: "ماذا يعني هذا؟، شيء واحد فقط. إنهم (السلطات الأوكرانية) سيخاطرون بتفعيل الفقرة 19 من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي: العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، يهدد وجود الدولة".

وأشار إلى أن الضربات على منصات إطلاق الصواريخ الروسية لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس. في الواقع، فهي توفر مبررًا واضحًا لموسكو لاستخدام الأسلحة النووية ضد كييف.

مواد متعلقة

البنتاغون: أسلحة بقيمة مليار دولار إلى أوكرانيا مجهولة المصير

الرئيس الإستوني يدعو إلى استثمار دفاعي طويل المدى لأوكرانيا

العاهل الأردني للأمين العام للأمم المتحدة: يجب عودة سكان غزة إلى بيوتهم

سفيرة فلسطين بفرنسا: دعوى إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل خطوة حاسمة

دواء جديد يقي من تمزق الأوعية الدموية

خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات المسلحة يهدد الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية

الخصاونة: ملك الأردن يقود جهودًا لوقف العدوان الغاشم على غزة

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيد
الجريدة الورقية