موسكو: محاولات كييف لتدمير قاذفات الصواريخ الروسية تؤدي لاتخاذ إجراءات نووية

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن محاولات أوكرانيا تدمير منصات إطلاق الصواريخ الروسية بصواريخ غربية بعيدة المدى يمكن أن تؤدي إلى رد فعل نووي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حذر ميدفيديف - عبر قناته على تطبيق "تليجرام" - من أنه إذا صدقنا كييف فإن "أفضل طريقة لمحاربة روسيا هي تدمير منصات الإطلاق عبر أراضي البلاد بصواريخ بعيدة المدى يقدمها الغرب"، بحسب ما أوردت وكالة /تاس/ الروسية.

وأضاف: "ماذا يعني هذا؟، شيء واحد فقط. إنهم (السلطات الأوكرانية) سيخاطرون بتفعيل الفقرة 19 من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي: العدوان على روسيا باستخدام الأسلحة التقليدية، يهدد وجود الدولة".

وأشار إلى أن الضربات على منصات إطلاق الصواريخ الروسية لا علاقة لها بالحق في الدفاع عن النفس. في الواقع، فهي توفر مبررًا واضحًا لموسكو لاستخدام الأسلحة النووية ضد كييف.