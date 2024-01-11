آرسنال يناقش ملف تدعيمات الفريق في الميركاتو الشتوي

حالة من الحزن الشديد تستحوذ على جماهير آرسنال بعد التراجع الكبير في أداء الفريق وذلك بعد فقدان صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بخسارتين متتاليتين والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليفربول.

وترددت أنباء صحفية كشف عنها الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الإنجليزي عن خططه لتدعيم صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تحدث أرتيتا عن تعاقدات فريقه خلال الميركاتو ، فقال: "توجد احتمالية كبيرة بعدم إجراء أي تعاقدات، للآسف يعاني يورين تيمبر من إصابة تبعده طويلًا عن الملعب، لكنه يقدم بلاءًا حسنًا ومع ذلك لا يزال بعيدًا عن العودة للتدريبات".

وتابع: "بالتأكيد منفتحون لسوق الانتقالات، لكن تركيزنا ينصب على تحقيق الاستفادة القصوى من اللاعبين لدينا".

وأكمل: "سنقوم مع النادي لفهم ما إذا كانت هناك إمكانية، وما إذا كانت لدينا خيارات جيدة، لكن أولًا سنركز على اللاعبين المتواجدين لدينا بالفعل".

بينما قام المدرب الإسباني بالتشديد على أن آرسنال لم يقم بالتواصل مع رابطة الحكام للشكوى من معاملة بوكايو ساكا، الذي يعد ثالث أكثر اللاعبين تعرضًا للمخالفات هذا الموسم.

وأضاف: "بالتأكيد لدينا محادثات يومية وأسبوعية بشأن مواضيع محددة، لكن لا يوجد شيء عن ساكا، أظن أن الحكام يعرفون خطط الخصوم، واللاعبين المستهدفين".