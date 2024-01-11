محاكمة إسرائيل أمام العدل الدولية.. هل تم اختيار القضاة على أساس الشروط المطلوبة؟

استمعت محكمة العدل الدولية في أولى جلستها اليوم الخميس الموافق 11يناير من عام 2024، لمرافعة جنوب إفريقيا ودفوعها حيال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، تمهيدا للاستماع لمرافعة ممثلي الكيان الصهيوني المحتل غدا الجمعة الموافق 12يناير من ذات الشهر.

حماية الفلسطينيين

في خطوة تاريخية، طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

تستند الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وطالبت جنوب إفريقيا المحكمة الدولية باتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وردت إسرائيل على الدعوى بالرفض، مؤكدة أنها لا تقصد أبدًا تدمير الفلسطينيين، بل أن حماس هي التي تسعى إلى إبادة إسرائيل.

أشاد العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان بالدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا، معتبرين أنها خطوة مهمة في محاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير القانون الدولي الإنساني، أن إسرائيل تخشى التداعيات القانونية والسياسية والأدبية لقرارات محكمة العدل الدولية، والتي يمكن أن تؤدي إلى عزلة إسرائيل دوليًا، وفتح الباب أمام الدول الأخرى لملاحقة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.

تنتظر جنوب إفريقيا رد محكمة العدل الدولية على طلبها، والذي من المتوقع أن يصدر في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.