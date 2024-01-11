مانشستر يونايتد يعرض مهاجمه للبيع

ينوى الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي مانشستر يوناتيد الاستغناء عن الفرنسي مارسيال مهاجم الفريق، وعرضه للبيع، بعد خروج الاخير من حسابات الهولندي إيريك تين هاج، منذ انطلاق الموسم بالبريميرليج.

رفض أنتوني مارسيال عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، رغم امتلاكه عرضين في الانتقالات الشتوية الجارية من فنربخشة التركي وآخر من أحد الأندية السعودية.

وكشف إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن موقف الفريق من تمديد عقود 6 من لاعبيه.

وقال تين هاج في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزو رومانو: “نحن نتحدث مع رافائيل فاران وأنتوني مارسيال بشأن تمديد عقودهما، وقمنا بتفعيل الخيارات بشأن آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهانيبال مجبري”.

اتخذت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة تين هاج، قرارها بشأن مستقبل للاعب المغربي سفيان أمرابط، القادم من صفوف فيورنتينا الإيطالي.