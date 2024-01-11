عاجل
د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مباديء الدول المساندة لإسرائيل مقتل الجندي الإسرائيلي عيدو نيشام متأثرا بجراحه
الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يعرض مهاجمه للبيع

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

ينوى الجهاز الفنى للفريق الأول بنادي مانشستر يوناتيد الاستغناء عن الفرنسي مارسيال مهاجم الفريق، وعرضه للبيع، بعد خروج الاخير من حسابات الهولندي إيريك تين هاج، منذ انطلاق الموسم بالبريميرليج.

رفض أنتوني مارسيال عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، رغم امتلاكه عرضين في الانتقالات الشتوية الجارية من فنربخشة التركي وآخر من أحد الأندية السعودية.

وكشف إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن موقف الفريق من تمديد عقود 6 من لاعبيه.

وقال تين هاج في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزو رومانو: “نحن نتحدث مع رافائيل فاران وأنتوني مارسيال بشأن تمديد عقودهما، وقمنا بتفعيل الخيارات بشأن آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهانيبال مجبري”.

اتخذت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة تين هاج، قرارها بشأن مستقبل للاعب المغربي سفيان أمرابط، القادم من صفوف فيورنتينا الإيطالي.

الجريدة الورقية