سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في رحاب جامعة المنصورة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية و الوفد المرافق لها.

بحضور الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق والدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين.

حيث رحَّب الدكتورشريف يوسف خاطر ب السفيرة والوفد المرافق لها فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة الامارات الشقيقة علي مر التاريخ وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب الاماراتيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين (الجامعية الأولي – الدراسات العليا) وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم،

كما أستعرض رئيس الجامعة البرامج التعليمية المتميزة وبرامج التوأمة مع الجامعات الدولية ومنها برنامجى المنصورة مانشستر الطبى بكليتى الطب وطب الأسنان ، المراكز البحثية المتميزة اقليميًا ودوليًا وكذلك برامج زراعة الأعضاء والتفوق النوعى للمستشفيات والمراكز الطبية حتى أصبحت قلعة الطب فى مصر.

وعبرت السفيرة / مريم الكعبي عن سعادتها البالغة بزيارة جامعة المنصورة مؤكدة علي مكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم ،وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.