تيك توك توقع مذكرة تفاهم مع منتدى شباب العالم

أعلنت تيك توك عن توقيع مذكرة تفاهم مع منتدى شباب العالم، بهدف تعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الشباب لسوق العمل، وزيادة الوعي بأهمية الصحة النفسيه.

يأتي هذا التعاون في إطار إلتزام منصة تيك توك الدائم بدعم الشركات الناشئة والتشجيع على الابتكار، نظرًا لما توفره من آليات للتواصل الإيجابي وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مفهوم الأمان على المنصة بهدف الحفاظ على سلامة المستخدمين.

ستشارك منصة تيك توك خلال فعاليات #منتدى_شباب_العالم، حيث ستقوم بتنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، كما ستشارك أيضًا في اللجان الفنية بشتى مجالات المنتدى، وبالأخص فيما يتعلق بموضوعات السلامة عبر الإنترنت وريادة الأعمال، كما ستقوم بإصدار إشعارات على المنصة لإعلام المستخدمين ببدء الحدث وتقديم مقاطع فيديو حول موضوعات السلامة عبر الإنترنت وريادة الأعمال.

قالت فرح طوقان، مدير العلاقات الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وجنوب آسيا وباكستان بشركة تيك توك: "نحن سعداء بالتعاون مع منتدى شباب العالم والذي يأتي في إطار جهود تيك توك لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على مشاركة آرائهم وأفكارهم، حيث نسعى لرفع الوعي وتقديم المعلومات الضرورية حول الاقتصاد الابداعى كأحد المحركات الرئيسية لنمو المجتمعات. نحن ندرك أهمية الإبداع والثقافة كمحفزين رئيسيين لتعزيز التقدم و ذلك في ظل استراتيجيتنا التي تعتمد على توفير بيئة آمنة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم و تطوير موهبتهم".

شهدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم فعاليات مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين منصة تيك توك و منتدى شباب العالم. من جانبها قالت "سارة بدر" المنسق العام لمنتدى شباب العالم اننا نؤمن أن الشراكات هي أحد مفاتيح النجاح وأن الاستثمار في الكوادر الشبابية هو أساس التنمية لأي دولة وذلك من خلال إتاحة أدوات و موارد تساعد الشباب على الابتكار والابداع وريادة الاعمال.

وخلال فعاليات المنتدى، سيتيح تيك توك للمستخدمين لافتة وصفحة صوتية على المنصة حتى يتمكن الجمهور من الوصول إلى المحتوى المباشر للحدث بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى ذلك، ستطلق المنصة صفحة H5 مخصصة تضم المواد التسويقية والمحتويات الترويجية الخاصة بالحدث، بحيث تكون مصدرًا مرجعيًا متميزًا للمستخدمين الباحثين عن معلومات وتفاصيل عن المنتدى.

ويعتبر منتدى شباب العالم حدثًا عالميًا يضم الشباب من جميع أنحاء العالم؛ الذين يؤمنون بقدرتهم على إحداث التغييرات والمشاركة الفعالة في صنع القرار، والهدف الرئيسي للمنتدى هو رفع مستوى الوعي بأهمية دور الشباب في اتخاذ القرار والتنمية الاجتماعية، وخلال هذا العام سيكون منتدى شباب العالم مميزًا بشكل خاص، حيث يتضمن 6 مبادرات تحمل أهدافًا وفعاليات متنوعة على الأرض على مدار العام، هذه المبادرات تشمل مبادرة الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التعلم من أجل الكسب ومبادرة مواجهة تحديات الأمن الغذائي ومبادرة دعم الصحة النفسية ومنصة للمتطوعين ومبادرة دعم اللاجئين والمهاجرين.