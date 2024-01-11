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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

كاتب إسرائيلى يثير جدلاً واسعاً بتصريحات عن المشروع الصهيوني التوسعي

الكاتب الإسرائيلي
الكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين

أثار مقطع فيديو للكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توقع فيه امتداد حدود الكيان الصهيوني من لبنان للصحراء الكبرى، ومن البحر المتوسط إلى الفرات.

مظلة حماية إسرائيل

وتضمن الفيديو مزاعم ليبكين بأن الأكراد هم أصدقاء إسرائيل، وأن لبنان بحاجة إلى مظلة حماية إسرائيل، وأن إسرائيل ستأخذ مكة والمدينة وجبل سيناء.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات ليبكين استفزازية وعدوانية، ورأوا فيها تهديداً لدول المنطقة، خاصة دول الخليج العربي.

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تصريحات ليبكين تعكس طبيعة المشروع الصهيوني التوسعي، الذي يهدف إلى السيطرة على كامل المنطقة العربية.

ومنذ تأسيسه، عمل الكيان الصهيوني على توسيع حدوده، وقام بارتكاب العديد من المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما سعى إلى السيطرة على أراضي دول عربية أخرى، مثل سوريا ولبنان.

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واستمرار سياسة الكيان الصهيوني التوسعي، يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيد من احتمالات اندلاع صراعات جديدة.

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