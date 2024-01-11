ندوة تحت عنوان " القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة " بمدينة الحسنة بوسط سيناء

نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة ندوة تحت عنوان " القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة " ناقشت خلالها طرق توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كزواج القاصرات ، غلاء المهور ، الطلاق ، الإدمان لدى الشباب

وأشارت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة ان الندوة ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة ، طرق توفير فرص عمل جادة للشباب للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بالخصائص السكانية ، تحقيق مستوى معيشي أفضل لأبناء وسط سيناء وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠

و قالت أماني احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية ضمن تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، إشراف العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، إرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية

وبدوره لفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة ناقشت التعريف بوحدة السكان ، دورها الفاعل فى حل المشكلة السكانية ، التعريف بالمنسق السكاني ، دوره فى العمل بوحدة السكان

وأوضح عبد الحليم ان الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بمجلس مدينة الحسنة برئاسة سعد خليل بغدادي رئيس مجلس ، مدينة الحسنة ، حضور محمد احمد المغربي سكرتير المجلس ، سكرتيري الوحدات المحلية بمركز ومدينة الحسنة ، مديري الإدارات برئاسة المجلس ، أعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة ، عددا من الشباب من الجنسين