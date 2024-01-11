بايرن ميونخ يحسم صفقة المدافع في الانتقالات الشتوية الجارية

حسمت ادارة نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية"الميركاتو الجاري".

وترددت أنباء صحفية تناولتها الصحف الألمانية مؤكدة أن النادي البافاري اتفق على ضم إيريك داير لتدعيم صفوف الفريق.

وتمكن مسؤولو بايرن ميونخ الألماني من الحصول على توقيع اللاعب الإنجليزي الدولي على عقد يمتد لموسم ونصف قابل للتمديد لموسم إضافي على ان يكلف خزينة النادي أربعة ملايين يورو.

وفي سياق متصل، يتسابق الثلاثي الأوروبي ريال مدريد، وبايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية 2024 للحصول على توقيع الصفقة المنتظرة، من الدوري الألماني.

ويخوض الثلاثي المفاوضات مع فلوريان فيرتز، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني، خلال الميركاتو الحالي، تحت شعار لمن ستحسم الصفقة، فيما يرغب النادي الألماني في الحصول على أكبر قدر من الاستفادة المالية وهى مقدره بمبلغ يصل إلى 100 مليون يورو عند بيع اللاعب.

