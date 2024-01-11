محافظ شمال سيناء يؤكد علي دعمه للمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي دعمه للمبادرات المجتمعية التي تنفذها مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة المواطن السيناوي.

وأشار المحافظ خلال لقائه بالدكتورة عزة كمال الي تنوع المبادرات المجتمعية في شمال سيناء، معلنًا عن دعمه لمبادرة " ساعدني" لدعم مساجد شمال سيناء بالمقاعد المتحركة.

بدورها أكدت الدكتورة عزة كمال على أن مبادرة" ساعدني" تهدف الي دعم المساجد بشمال سيناء بمقاعد متحركة لكبار السن ولذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم.

وناشدت الدكتورة عزه كمال، أبناء شمال سيناء والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بدعم المبادرة، لما لها من أهمية في دعم المساجد بالمقاعد المتحركة لخدمة كبار السن وذوي القدرات الخاصة.

وأشارت كمال الي تنفيذ المبادرة تحت إشراف محافظة شمال سيناء وبالتنسيق والتعاون مع مديرتي أوقاف شمال سيناء والتضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة ورجال الأعمال.