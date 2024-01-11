46 ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية في المدارس

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود 46 ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية بـ 330 مدرسة.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هناك 950 معلما بمدارس التربية الخاصة تعمل الوزارة على تنمية مهاراتهم بالشراكة مع الكليات المتخصصة ككلية التربية لعلوم ذوي الإعاقة بالزقازيق، وبني سويف، والإسكندرية وعين شمس.

تقديم تعليم مميز للطلاب ذوي الإعاقة

واستعرض وزير التربية والتعليم رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم في خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ والتي أكدت على ثلاث أولويات هي الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن رؤية الوزارة تركز على تقديم تعليم جيد دون تمييز لأي طفل في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب من ذوي الإعاقة لديهم رؤية ومن الممكن أن يكونوا سابقين للعصر في بعض المجالات، مشيرًا إلى الطالب مهند الذي عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفالية "قادرون باختلاف"، مقترح بتدريس القيم واحترام الآخر، وهو ما تبنته الوزارة لتقوم بتدريس منهج القيم واحترام الآخر من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لكل طلاب الجمهورية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الرئيس وجه أيضًا بإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، حيث قامت الوزارة بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.

ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية دور المعلم ودعمه للطالب من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أن هناك ١١٤ ألف طفل مدمج، لذا تعمل الوزارة على تطوير غرف المصادر، حيث أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه، كما أن الفائدة لا تعود فقط على الطفل المدمج ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تنمية المعلمين من خلال برامج TOT ووجود مدربين معتمدين في مجال الدمج، وعقد تدريبات مع الكليات الشريكة المتخصصة.

وحضر الحفل الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور عمرو حداد نائب وزير الشباب والرياضة والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأحمد البنداري مدير الهيئة الوطنية للانتخابات .