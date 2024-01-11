أمم أفريقيا .. موعد مواجهة مصر الافتتاحية في البطولة والقنوات الناقلة

يستهل المنتخب الوطني مشواره في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية ، بملاقاة موزمبيق في أولى جولات مرحلة دور المجموعات خلال الفعاليات التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساء يوم الأحد المقبل 14 يناير الجاري ، بتوقيت القاهرة ، مذاعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للقاءات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.



ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من البطولة القارية رفقة “غانا ، كاب فيردي والرأس الأخضر”.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.