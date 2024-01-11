المنافسة تشتعل بين أبو نسب والإسكندراني فى السعودية.. الليلة

ينطلق اليوم عرض فيلم "الإسكندراني" بطولة النجم أحمد العوضي فى السعودية اليوم، وذلك بعد عرضه ونجاحه فى مصر.

ومن المقرر أن تشتد المنافسة بين أحمد العوضي بفيلمه الاسكندراني ومحمد إمام بفيلمه "أبو نسب" الذي يعرض حاليًا فى السعودية.

حيث تمكن فيلم "أبو نسب" من تصدر شباك التذاكر هذا الأسبوع في دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية.

واستطاع فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إزاحة الفيلم السعودي “مندوب الليل” من الصدارة، بعدما كان يحتل المركز الاول في شباك التذاكر السعودي على مدار 3 أسابيع متتالية.

وكان كشف الفنان محمد إمام عرض فيلمه “أبو نسب” في سويسرا قريبا.

وكتب محمد إمام عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلًا: أبو نسب في سينمات سويسرا قريبا".

وكان حرص الفنان محمد إمام على الاحتفال مؤخرا بإيرادات فيلم “أبو نسب” والتي وصلت إلى 30 مليون جنيه في مصر.

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: “الحمد لله.. أبو نسب 30 مليون إيرادات في مصر”.

ويضم فيلم أبو نسب مجموعة من النجوم والنجمات بجانب محمد إمام كــ الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل.

قصة أبو نسب

أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم ومشكلات تواجه الشباب.

تدور قصة الفيلم في إطار كوميدي مليء بالأكشن والمفاجآت، حيث يكتشف محمد إمام خلال ذهابه إلى منزل حبيبته للتقدم لخطبتها، أن والدها شخصا خطيرا، يعيش وسط الأسلحة ويواجه أزمات تهدد حياته ومن حوله.

أبطال أبو نسب

وفيلم أبو نسب بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

وكان تصدر فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام إيرادات هذا الأسبوع بعد حصد إيرادات بلغت 9 ملايين و 405 الف جنيه ليحافظ على صدارته للإيرادات اليومية للأسبوع الثالث على التوالى وذلك منذ طرحه يوم 21 ديسمبر الماضى.

فيلم أبو نسب

فيلم أبو نسب

واستمر فيلم "أبو نسب" فى صدارة إيرادات موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 حيث وصل إجمالى إيرادات الفيلم إلى 31 مليوناً و 800 الف جنيه حققها الفيلم فى 3 أسابيع عرض ومن المتوقع أن يستمر فى حصد الايرادات خلال الفترة المقبلة مع بدء أجازة نص السنة الأسبوع المقبل.