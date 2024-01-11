طبيبة تكشف أسباب حدوث تورم الجسم وطرق علاجه

أخبرت أخصائية الغدد الصماء أولغا بافلوفا كيفية التعامل مع مشكلة التورم وسبب حدوثها بشكل عام.

وللتخلص من التورم، عليك أولا أن تفهم سبب ظهورها، وواحدة من أكثر شعبية هو الفشل الكلوي، فالجهاز الرئيسي المسؤول عن استقلاب الماء في الجسم هو الكلى، ومع انخفاض وظائف الكلى، يتم الاحتفاظ بالسوائل في الجسم ويحدث التورم.

يمكن أيضًا أن يتأثر ظهورها بالغدة الدرقية، عندما يتم تقليل وظائفها، تتباطأ عمليات التمثيل الغذائي، ويتم إزالة السوائل بشكل سيء من الجسم بالإضافة إلى التورم، يظهر الوزن الزائد أيضًا.

يؤثر نقص البروتين في النظام الغذائي أيضًا على التورم، كما تتم إزالة السوائل بشكل سيء من الأنسجة التي تعاني من مقاومة الأنسولين.

تلعب التغذية دورًا كبيرًا، ومع الإفراط في تناول الحلويات، يصبح التورم أمرا لا مفر منه، ويمكن لجزيء واحد من الماء أن يحمل أربعة جزيئات من H2O.

منتجات الألبان، أو بالأحرى، فائضها، لها تأثير مماثل على الجسم، وإن عدم تحمل اللاكتوز محفوف ليس فقط بالتورم، ولكن أيضًا بمشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الجلد.

الغدد الكظرية هي الأساسية للعمليات الهرمونية في الجسم، وعندما تفشل هذه الأعضاء (على سبيل المثال، بسبب الإجهاد لفترة طويلة)، فإنها تبدأ في إنتاج الكثير من الكورتيزول وجنبا إلى جنب مع الألدوستيرون، ينظم هذا الهرمون استقلاب الماء والملح، مما يؤدي إلى الاحتفاظ بالسوائل في الجسم.

حسنًا، السبب الأكثر شيوعًا للتورم هو الإفراط في استهلاك الملح، ويزيد الملح من ضغط الدم ويحتفظ بالسوائل، وحاول ألا تأكل أكثر من 3-4 جرام من الملح يوميًا.

لمعرفة السبب الحقيقي للتورم بالنسبة لك، عليك إجراء اختبار، ثم تحليل نظامك الغذائي، وتعديله إذا لزم الأمر ووفقًا لتعليمات الطبيب، يمكنك تناول مدرات بول خفيفة واتباع نظام الشرب.