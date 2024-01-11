مستشار باريس الرياضي يرفض كريم بنزيما

يدرس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، برئاسة ناصر الخليفي إمكانية التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق اتحاد جدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري على سبيل الإعارة.





وأشارت تقارير فرنسية اليوم الخميس ، إلى أن النادي الفرنسي ينوي التقدم بعرض جاد للاتحاد ، من أجل الحصول على خدمات بنزيما 6 أشهر ، حتى نهاية الموسم الحالي.

يأتي ذلك في ظل رفض لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الفرنسي إتمام الصفقة أو دخول النادي فيها لعدم الإفادة الفنية المنتظرة.

ريال مدريد يرفض مهاجم ألمانيا

على صعيد آخر أعلنت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني خلال وقت سابق ، صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم منتخب ألمانيا ولايبزيج تيمو فيرنر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد لا يخطط للتعاقد مع المهاجم تيمو فيرنر خلال الميركاتو الشتوي ، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول بحث الملكي التعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن سبب تراجع الفريق الإسباني عن التعاقد مع المهاجم الألماني يعود للراتب الكبير الذي يحصل عليه من ناديه، والذي يبلغ عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد تيمو فيرنر مع لايبزيج الألماني في صيف 2026 المقبل، حيث نجح الفريق الألماني في التعاقد مع مهاجمه في 2022، بعقد لمدة 4 سنوات.