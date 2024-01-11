تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية محلة أحمد بكوم حمادة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة ، برئاسة الدكتورهاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية محلة أحمد بكوم حمادة ،على مدار يومين تم خلالها الكشف على ١٢٤٣ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ٨ عيادات طبية .

حيث تنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٣٧ - عيادة الأطفال ٢٤٢ - الجراحة ١٣٨ - النساء ٨٣ - تنظيم الأسرة ٤٨ - العظام ٢٠١ - الأنف والأذن ١٩٤ ).

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية لمواطني محافظة البحيرة ، وخاصة بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية داخل القرى والعزب والنجوع ، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات العلاجية ،وصرف الأدوية لهم بالمجان .