مرارة الفم تشير إلى وجود أمراض في الجهاز الهضمي.. دراسة توضح

قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إيلينا ياكوشيفا، إن المرارة في الفم تؤدي إلى مشاكل في المريء والمعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء، وأمراض الغدد الصماء بشكل أقل شيوعًا.

تحدثت الدكتورة ياكوشيفا في مقابلة عن الأسباب المرضية للمرارة في الفم، وبحسب المختص، فإن التفسير الأكثر شيوعاً لحقيقة أن الشخص يبدأ بالشكوى من الطعم المر هو أمراض الجهاز الهضمي.

وفي أغلب الأحيان، تكون أمراض الجهاز الهضمي من بين أسباب المرارة في الفم، ووفقا للإحصاءات، لوحظت بعض المشاكل الدورية في عمل الجهاز الهضمي لدى 80٪ من البالغين.

وأوضحت الطبيبة أن الإحساس بالطعم المر هو أحد أعراض الأمراض التي تصيب المريء والمعدة والكبد والبنكرياس والأمعاء، والأسباب الأقل شيوعا لهذه المرارة هي أمراض الجهاز التنفسي (الالتهاب الرئوي)، وكذلك نظام الغدد الصماء (مرض السكري)، وفي بعض الحالات تشير المرارة في الفم إلى تطور الورم.

وأضافت الأخصائية أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، تصبح الحساسية للمذاق المر أقوى مع التقدم في السن، ويصبح الإحساس بالمرارة في الفم أكثر تكرارا مع التقدم في السن، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يرتبط الطعم المر بالتغيرات الهرمونية في الجسم - وقد تشعر به النساء بقوة أكبر بسبب الحمل أو انقطاع الطمث.

متى يجب عليك مراجعة الطبيب بسبب وجود مرارة في الفم؟

يصبح الشعور بالمرارة مستمرا أو يحدث بانتظام، في كثير من الأحيان.

يرافقه طعم معدني.

يحدث جنبا إلى جنب مع الألم واضطرابات عسر الهضم.

يحدث بالتزامن مع فقدان الوزن.

إلى جانب ذلك هناك صعوبات في البلع، والشعور بوجود كتلة في الحلق.

وفي نفس الوقت هناك إحساس بالحرقان في الفم.