فردوس عبد الحميد تتصدر الترند.. والجمهور يبحث عنها

ظهرت الفنانة فردوس عبد الحميد فى إحدي الإعلانات على موقع فيسبوك، وذلك برفقة لاعب كرة القدم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وتصدرت فردوس التريند.

وظهر محمد صلاح وهو يحاول ان يغير مسار الطائرة التي تستقلها الفنانه فردوس عبد الحميد برفقة سليمان عيد وادوارد ؛ لترد عليه قائلة : انا كنت جايلك كوتيفوار .

وكانت أعربت الفنانة فردوس عبدالحميد عن سعادتها بالدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعد النجاح الذي شهدته الدورة الأولى للمهرجان.

وكان حرص المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، على مساندة صناع فيلم «الإسكندراني»، وحضور العرض الخاص الذي أقيم بسينما أحد المولات الكبرى بمنطقة السادس من أكتوبر.

من ناحية أخري يطرح فيلم "الإسكندارنى" اليوم في دور العرض بجميع الدول العربية وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية إذ بدأ عرضه في مصر اليوم الخميس 4 يناير للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024،.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم بعد ذلك فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن جزء كبير من أحداثه تم تصويرها فى إيطاليا.

فيلم الإسكندراني أول بطولة سينمائية لأحمد العوضي بعد تألقه فى الدراما ليصبح واحدا من أهم نجوم الدراما خلال الموسم الرمضاني من كل عام، حيث يراهن المخرج خالد يوسف على العوضى ليكون واحداً من نجوم السينما البارزين خلال الفترة المقبلة، لما يتمتع به من موهبة كبيرة إضافة إلى تطوره بشكل مستمر سواء على المستوى التمثيلى أو البدنى لتقديم الأكشن.

وحقق فيلم "الاسكندرانى" رواجاً كبيراً قبل طرحه في السينمات وذلك منذ طرح البرومو الرسمي الذى حصد ملايين المشاهدات على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وبدوره أعرب بطل الفيلم أحمد العوضي عن سعادته بنجاح البرومو الخاص لأول أفلامه فى السينما، وتحقيقه ما يقرب من 18 مليون مشاهدة على مختلف المنصات الإلكترونية.

وكان احتفل النجم أحمد العوضي العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

كما حرص الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد رضوان على الحضور.

أحمد العوضي وعصام السقا ومحمد رضوان

واحتفل المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي ، وذلك في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.

هاني البحيري

تعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة

ويتعاون أحمد العوضي مع خالد يوسف لأول مرة خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.