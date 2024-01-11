خلاف بين زيلينسكي وقائد القوات المسلحة يهدد الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية

أفادت صحيفة أمريكية، نقلا عن مصادر بأن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن الخلافات بين فلاديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني تؤدي إلى إبطاء تطوير الاستراتيجية العسكرية الأوكرانية.

وحسب سبوتنيك، وفقا لمصادرها فإن الجيش الأوكراني يقوم حاليا بوضع خطط لعام 2024، والولايات المتحدة تريد من أوكرانيا تحديد أفضل السبل لمواءمة دعمها لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في العام المقبل.

وقالت الصحيفة: "يشعر المسؤولون في واشنطن بالقلق من أن الخلافات بين زيلينسكي وزالوجني تؤدي إلى إبطاء الجهود لتشكيل استراتيجية جديدة".

وبحسب "بلومبرغ"، وفقا للمصادر، تعمل دول مجموعة السبع مع أوكرانيا لوضع اللمسات الأخيرة على الالتزامات الأمنية الثنائية. وأنهم يأملون في استكمالها الشهر المقبل.

وفي وقت سابق، كتب عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني. وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية.

ونشرت دول مجموعة السبع في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس إعلانا لدعم أوكرانيا، لكن الالتزامات الأمنية المذكورة فيه لا تنص على جداول زمنية محددة للتنفيذ، مثل الوعود السابقة بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف. وتأمل كييف أن يتم وضع "الضمانات الأمنية" قبل قمة الناتو في واشنطن عام 2024.