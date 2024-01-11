أعراض الإصابة بمرض سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا من أنواع السرطان الأكثر شيوعًا بين الرجال، وقد لا تظهر لدى المصاب أي أعراض، ويمكن اكتشاف الورم عن طريق الصدفة أثناء الفحص الروتيني أو الفحص بسبب مرض آخر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" الطبية، أوضحت أخصائية أورام إنه من الصعب تحديد سبب تحور الخلايا السليمة بصورة مؤكدة.

وأضافت الأخصائية إن عوامل الخطر معروفة، وهي العمر فوق 50 عاما، والسمنة، والعرق الأسود، بالإضافة إلى وجود أقارب مصابين بهذا المرض أو أمراض سرطانية أخرى، كما يمكن أن يصاب بسرطان البروستاتا أشخاص ليس لديهم عوامل الخطر المذكورة.

كما لا تظهر أي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، ولكن عندما ينمو الورم كثيرا يبدأ يضغط على مجرى البول، ما يعتبر من الأعراض الأولى لهذا المرض.



وتضيف الأخصائية: "بسبب الضغط على مجرى البول، قد يواجه الشخص صعوبة في إفراغ المثانة أوعلى العكس من ذلك، الرغبة المتكررة في التبول، ما يجلب له الراحة فترة قصيرة".

بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر خطوط من الدم في البول، كما يطلب بعض الرجال المساعدة من الطبيب بسبب ضعف الانتصاب، ليتضح بعد الفحص أن ورم البروستاتا هو سبب المشكلة.

ويؤدي انبثاث الورم إلى ظهور ألم وتورم في العظام (خاصة في الساقين)، ويفقد المصاب وزنه فجأة دون مبرر، وغالباً ما يمرض، ويشكو من سوء حالته الصحية.

وتشير الأخصائية، إلى أنه يجب على الرجال إجراء فحص دوري يتضمن اختبار دم PSA وفحص البروستاتا من خلال المستقيم، لتشخيص الإصابة بسرطان البروستاتا في الوقت المناسب.