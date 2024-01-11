القوات الروسية تضرب 119 وحدة مدفعية أوكرانية ومستودعين للذخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية ضربت 119 وحدة مدفعية ومستودعين للذخيرة الأوكرانية.

وحسب وكالة سبوتنيك، قالت الدفاع الروسية: "تم قصف مستودعين للذخيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، و119 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوة بشرية ومعدات عسكرية في 126 منطقة".

وأضافت: "في اتجاه خيرسون، دمرت وحدات قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، تحشيدات العدو، وبلغت الخسائر نحو 30 عسكريًا إضافة إلى تدمير 4 سيارات ومدفع من طراز "دي-20".

وجاء بيان الدفاع الروسية: "على محور كوبيانسك صدت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بإسناد من سلاحي الطيران والمدفعية أربع هجمات أوكرانية في محيط بلدة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبحسب الدفاع، فإن "خسائر العدو على هذا المحور بلغت نحو 85 عسكريًا ودبابة ومركبتي قتال مشاة وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفعية طراز "كراب" بولندية الصنع".

وقالت الدفاع: "في اتجاه محور كراسني ليمان، استهدفت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، وبدعم من سلاح طيران الجيش والمدفعية، تحشيدات للقوات الأوكرانية في محيط منطقة سيريبريانسكايا ليسنيتشسكايا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم القضاء على نحو 160 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 سيارات، ومدفع "هاوتزر" ذاتي الحركة (أكاتسيا)".