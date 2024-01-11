رصف ورفع كفاءة " قطاع ربط " محور دسوق المزدوج بالطريق الزراعى بطول 550 م

توسعتة من 7 متر الى 15 مترًا

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، و عمروالبشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، أعمال رصف ورفع كفاءة وتطوير قطاع الربط بين محور " كفرالشيخ_ دسوق المزدوج "، وطريق كفرالشيخ_ دسوق الزراعي بطول 550م بنطاق قرية أبوزيادة بمركز دسوق، وموقع إنشاء كوبرى الربط السطحى بهدف تحقيق نقلة نوعية في خدمات النقل بمحور كفرالشيخ _ دسوق، وكفرالشخ_ سيدى سالم، وكفرالشيخ _ قلين "، ضمن الشبكة القومية للطرق التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض محافظة كفر الشيخ، لربط محاور التنمية ومراكز المحافظة المختلفة، بالمحافظات المجاورة من خلال طريق كفر الشيخ_ طنطا، وكفر الشيخ_ المحلة، وكفر الشيخ_ البرلس( الدولى الساحلى)، وكفر الشيخ_ دمنهور؛ طريق إسكندرية الزراعى، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

قال المحافظ أنه يتابع أعمال رصف القطاع الرابط بين طرق " كفرالشيخ_ دسوق المزدوج الجديد، وطريق كفرالشيخ_ دسوق الزراعى القديم، وطريق كفرالشيخ_ سيدى سالم، وطريق كفرالشيخ _ قلين " بنطاق قرية أبوزيادة بمركز دسوق، بطول 550 متر، فضلاَ عن تدبيش وتبطين الطريق ورفع كفاءته وتوسعته، من عرض 7 أمتار إلى 15 متراً في الإتجاهين، بمحاذاة مصرف سالم، بالإضافة إلى إنشاء كوبرى سطحى بذات المنطقة على مصرف " نمره 8 "، بهدف تحقيق السيولة المرورية ومواجهة ظاهرة الزحام بتلك المنطقة التى تربط شبكة طرق مراكز " كفرالشيخ، دسوق، سيدى سالم، قلين "، على الشبكة القومية للطرق، وتقديم خدمة نقل نوعية ومتقدمة لأهالينا في محافظة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ إنشاء شبكة طرق عملاقة بكفر الشيخ لخدمة أهداف التنمية المستدامة والشاملة بمختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وفي إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال جولته قاد محافظ كفرالشيخ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على قطاع الربط بين محور طريق كفرالشيخ- دسوق المزدوج، وطريق كفرالشيخ- دسوق الزراعى، بنطاقة قرية أبوزيادة بمركز دسوق، منبهاً بإنذار أصحاب المحال والمنشآت التجارية بعدم معاودة التعدى وتجنب وضع الإشغالات على حرم الطريق العام حق للمارة ولن يُسمح بتجاوزه.