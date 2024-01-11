جنوب الوادي تناقش خطة السمعه المؤسسية للجامعة

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة مشروع الهوية والسمعة المؤسسية للجامعة والمستشفيات الجامعية.

في إطار تنفيذ الخطة التطويرية الجديدة لجامعة جنوب الوادي .

بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منى شحات نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور محمد مهدي مسئول متابعة المشروعات التطويرية بالجامعة، و شوقي أمين مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال الاجتماع منهجية التقييم و التحليل الاحترافي لسمعة الجامعة وصورتها الذهنية البصرية والرقمية و كيفية التخطيط المتكامل لإدارة وتطوير الهوية البصرية والسمعة المؤسسية للجامعة والمستشفيات الجامعية وصورتها الذهنية لدى المستفيدين داخليا وخارجيا.

وتكوين فرق عمل تشاركية لبناء وتنفيذ مبادرات نوعية لدعم السمعة المؤسسية لهما.

هذا وقد قدمت الدكتورة منى شحات خلال الاجتماع شرحا وافيا مفصلا عن المشروع.