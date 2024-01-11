افتتاح منفذين لبيع السلع بقريتي ابو حمر وكتامة

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، منفذين جديدين في قريتي أبو حمر وكتامة، بمركز بسيون لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استمرارًا لسلسلة معارض ومنافذ (معًا ضد الغلاء)، التي يتم افتتاحها بمدن وقرى المحافظة كافة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة والأجهزة التنفيذية كافة مستمرة في التوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة صور الغش التجاري والاحتكار كافة خصوصًا في السلع الأساسية.

وتفقد محافظ الغربية، المعرضين الجديدين واطمأن على السلع التي يتم بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع إلى عرض كامل حول أسعار جميع المنتجات بالمعارض مثل (المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والألبان، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات) التي تم تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج مشيدًا بجودة السلع والمنتجات المعروضة، فضلًا عن كتابة عرض الأسعار بشكل واضح وبطريقة مناسبة للمستهلك.

وحرص محافظ الغربية على تفقد منفذ معًا ضد الغلاء بمدينة بسيون وذلك للوقوف على انتظام العمل داخله وتوافر السلع، والمنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.

والتقى رحمي بالمواطنين الوافدين على المعارض، واطمأن منهم على مستوى المعروضات من السلع ومناسبة الأسعار لهم، مشيدين بما تحتويه المعارض من سلع مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن محافظة الغربية اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، لافتا أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة ما بين ثابت ومتحرك تغطى نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وقامت المحافظة بافتتاح عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار معا ضد الغلاء بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضراوات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.