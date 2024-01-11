نجم أتلتيكو مدريد على أبواب الدوري السعودي

كشف النجم أنخل كوريا لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عن دراسته بجدية العروض المقدمة له من الدوري السعودي، بعد تلقيه أكثر من اتصال خلال الفترة الأخيرة للانتقال للملكة خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية في تقرير لها اليوم الخميس أن اللاعب منفتح على اللعب في الدوري السعودي، وينتظر الحصول على عرض مادي مناسب، كما أنه أبدى إعجابة بالتطور الكبير الذي يحدث هناك.

نيمار يظهر في مباراة الهلال وانتر ميامي بكأس موسم الرياض

قرر النجم البرازيلي نيمار جونيور التواجد في ملعب كينغدوم آرينا لمتابعة مواجهة الهلال وانتر ميامي دعمًا لفريقه الهلال الذي يشارك في بطولة كأس موسم الرياض الودية بمشاركة نادي النصر أيضًا.

وأكد نيمار حضوره للمباراة من أجل تقديم الدعم لفريقه الهلال الذي سيخوض مواجهتين في موسم الرياض، الأولى ستكون ضد إنتر ميامي والثانية ستكون ضد النصر في قمة تاريخية من العيار الثقيل.

كما سيشهد كأس موسم الرياض عودة الصراع الشرس بين رونالدو و ميسي للظهور مرة أخرى بعد غياب سنوات طويلة لما يلتقي فيها الغريمين وجهًا لوجه، حيث ستجلب مباراة النصر وإنتر ميامي أنظار المتابعين من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس موسم الرياض الودية يوم 29 من شهر يناير الجاري، والتي تقام بين 3 أندية وهي الهلال والنصر من السعودية وإنتر ميامي الأمريكي.