كأس أمم آسيا.. موعد الانطلاق والقنوات الناقلة

يترقب محبي ومتابعي كرة القدم الآسيوية، انطلاق نسخة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها دولة قطر التي خطفت الأضواء في تنظيم نسخة كأس العالم الماضي 2022.

موعد افتتاح كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تفتتح البطولة يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب قطر «المستضيف» والمنتخب اللبناني، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع عبر قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط.

ويحتضن ستاد «لوسيل» في مدينة الدوحة القطرية المباراة الافتتاحية للعُرس الآسيوي الأغلى والأهم، حيث تفتتح مباريات البطولة.

حكم مباراة الافتتاح

قرر الاتحاد الأسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الإيراني علي رضا فغاني، الذي يعد أحد أشهر حكام المباريات الآسيوية، لإدارة مباراة المجموعة الأولى.

ويسعى منتخب قطر للحفاظ على اللقب الذي حققه في آخر نسخ البطولة 2019، بينما يجد منافسة شرسة من منتخب السعودية الذي حقق الكأس 3 مرات من قبل، فضلًا عن الحق المشروع لكل المنتخبات المشاركة في حصد اللقب