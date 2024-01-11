الخميس 11 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة يعلن الطوارئ في البلاد بعد أعمال شغب

رئيس وزراء بابوا
رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب

أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب، حالة الطوارئ في البلاد عقب مقتل 16 شخصًا على الأقل في أعمال شغب اندلعت في أكبر مدينتين بالبلاد.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال رئيس الوزراء، وفقًا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، "إنه أوقف رئيس الشرطة بالبلاد وعددًا من المسئولين في وزارتي المالية والخزانة عن العمل"، مشيرًا إلى أن الأوضاع في العاصمة "بورت مورسبي" بدأت تهدأ.

وتابع "أعتزم العمل على تحسين الأمن من أجل المساعدة في الحصول على المزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الذهب والنحاس".

وكانت الاضطرابات قد بدأت في العاصمة "بورت مورسبي"، أمس /الأربعاء/، بعد أن ترك مئات من ضباط الشرطة والجنود وموظفي السجون والموظفين العموميين وظائفهم احتجاجًا على خفض رواتبهم.

وتسببت أعمال شغب مماثلة أيضًا في أضرار في مدينة "لاي"، ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة جنوب غرب المحيط الهادئ .. فيما أكدت الحكومة أن هذا التخفيض في الرواتب نجم عن خلل إداري.

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