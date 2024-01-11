الإثنين القادم .. بدء موسم توريد محصول القصب لمصانع سكر جرجا

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا ، "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة" ، أنه سيتم توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءً من الإثنين القادم الموافق 15 يناير 2024 وحتى 13 مارس 2024 .

مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كافة تكاليف النقل بالكامل، ويأتي ذلك نظراً لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصانع سكر أبوقرقاص لموسم 2023/2024 ، عن الكمية اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والتزاماً من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي ، المتعاقدين مع المصنع هذا الموسم ، التوجه إلى مكاتب التخصيصة للتنسيق مع مهندسي المناطق ، لتوريد محصولهم من القصب إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج ، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم مع عملائها.