الخميس 11 يناير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الإثنين القادم .. بدء موسم توريد محصول القصب لمصانع سكر جرجا

محصول القصب
محصول القصب

أعلنت شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالمنيا ، "مصانع سكر أبو قرقاص الجديدة" ، أنه سيتم توريد محصول القصب المتعاقد عليه إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج، وذلك بدءً من الإثنين القادم الموافق 15 يناير 2024 وحتى 13 مارس 2024 .

 

مع تحمل مصانع سكر أبوقرقاص كافة تكاليف النقل بالكامل، ويأتي ذلك نظراً لانخفاض كمية القصب المتعاقد عليها مع مصانع سكر أبوقرقاص لموسم 2023/2024 ، عن الكمية اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها، والتزاماً من شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية مع المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي المتعاقدين لهذا الموسم.

 

وناشدت الشركة المزارعين والهيئات الزراعية والإصلاح الزراعي ، المتعاقدين مع المصنع هذا الموسم ، التوجه إلى مكاتب التخصيصة للتنسيق مع مهندسي المناطق ، لتوريد محصولهم من القصب إلى مصانع سكر جرجا بمحافظة سوهاج ، كما تأمل إدارة الشركة التعاون الدائم مع عملائها.

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