رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الاول

تفقد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ في عدد من كليات الجامعة، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم، وذلك اليوم الخميس .

توفير المناخ الملائم

حيث قام رئيس الجامعة والنواب، بالمرور على لجان الامتحانات بكليات التربية الرياضية والألسن ودار العلوم، واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، ووجود فريق طبي، وكفاية عدد المراقبين، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة وملائمة الأسئلة لزمن الامتحان ومقاييس الصعوبة.

وذلك بحضور الدكتور حمدي نور الدين القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور محمود البشيهي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف العباسي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن، و الدكتور صلاح العشيري وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

















