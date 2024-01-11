منتخب شباب اليد يواجه رومانيا في افتتاح بطولة استادات الدولية

يلتقي منتخب مصر للشباب لكرة اليد مع منتخب رومانيا في افتتاح بطولة استادات الدولية الودية، التي تستضيفها مصر بمشاركة رومانيا والمجر ومنتخب الشباب، وتقام مبارياتها على الصالة رقم 2 بمجمع الصالات باتاد القاهرة الدولي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس، في أولى مباريات المنتخبين ببطولة استادات الدولية الودية.

قائمة منتخب مصر للشباب لكرة اليد

أحمد عبد الرحيم - يوسف ناجي - يوسف وليد - أحمد تغيان - يوسف أحمد - معاذ عزب - أمين حسين - ياسين عبد المنعم - عمر يوسف - زياد عبد الرحيم - أحمد أسامة - محمد عماد - عمر صلاح - زياد حشاد - محمد وائل - عمر عدلان - أحمد حسن - على ماجد - محمد مؤمن - بلال إبراهيم - عمر مصطفى - أحمد عجلان.

الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة اليد

طارق محروس مديرًا فنيًا، مهند السحيلي مدربًا عامًا، محمد عبدالمنعم مديرًا إداريًا، محمد سليمان محللًا فنيًا، روماني نبيل أخصائي علاج طبيعي ومحمد عبدالمنعم مدرب حراس مرمى، ومحمد الألفي المشرف على منتخبات الشباب والناشئين.

جدول مباريات دورة استادات الدولية

الخميس 11 يناير 2024

مصر مع رومانيا.. الساعة 6 مساءً.

الجمعة 12 يناير 2024

رومانيا مع المجر.. الساعة 6 مساءً.

السبت 13 يناير 2024

مصر مع المجر.. الساعة 6 مساءً.