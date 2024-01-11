مبادرة "نحلم .. نبتكر نوابغ مصر" بجامعة المنيا

نفذت جامعة المنيا ، أولى أنشطة مبادرة "نحلم ... نبتكر نوابغ مصر" التي أطلقت برعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، للطلاب المتميزين علمياً ومن المبتكرين والمخترعين ، وأصحاب الأفكار غير التقليدية، من مختلف المدارس ما دون الثانوية بمحافظة المنيا.

تأتي المبادرة ضمن مشاركات الجامعة المجتمعية ، لتأكيد وتأصيل التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، ممثلة في مركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، وإدارة النشاط الثقافي والفني والعلمي ، التابعة للإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا ، بهدف تثقيف الطلاب ما دون الثانوية بالمجتمع الجامعي المعرفي و البحثي ، بما يساعدهم في استكمال ممارسة نشاطهم العلمي ، وصقل وتنمية مهاراتهم للمشاركة الفعالة بالمسابقات العلمية الداخلية ، و القمية والدولية.

وأكد دكتور عصام فرحات ، أن أولي الأنشطة للمبادرة قد نظمت على مدار يومين متتابعين ، بتنظيم عدد من الزيارات واللقاءات العلمية ذات الطبيعة الخاصة ، مع قامات علمية من الجامعة ، والتي بدأت بزيارة للمعمل المركزي للتحاليل الدقيقة والنانو تكنولوجي ، لعدد 45 طالباً.

وخلال الزيارة استعرض الدكتور حمدي فرغل ، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم، والمدير التنفيذي للمعمل المركزي، أهم ما يمتاز به المعمل من أجهزة التحاليل الدقيقة للعينات العلمية ، وما يمكن أن يقدمه لخدمة المجتمع في مجال الصناعة، وأبحاث المواد، والتربة، بوحداته المختلفة.

واستمع الطلاب خلال الزيارة ، لشرح مفصل من مدير المعمل المركزي ، عن وحدات المعمل وما يضمه من وحدة الميكروسكوب الإلكتروني النافذ ، ونسب التكبير له كوسيلة تحليلية أساسية فائقة الدقة ، في العديد من العلوم البيولوجية بفروعها المختلفة، وأبحاث السرطان، موضحاً ، مهام وحدة الميكروسكوب الإلكتروني الماسح ، والذي يستخدم في تصوير العينات البيولوجية وغير البيولوجية، وكذلك وحدة حيود الأشعة السينية ، والتي تحتوي على جهاز للأشعة السينية ، لتحليل الصخور والمعادن والمواد الكيميائية ، وتحديد التركيب المعدني والبلوري للمواد.

رافق الفوج الطلابي خلال الزيارة والإشراف وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ودكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الفني والثقافي والعلمي ، ومحمد مختار الشاذلي مسئول النشاط العلمي.