الخميس 11 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

النقيب العام يجرى جولة تفقدية لغرف المحامين بمجمع محاكم الأقصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمجمع محاكم الأقصر، واستمع خلالها للمحامين، ووعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم، وتقديم الخدمات النقابية التي تليق بهم.


وأكد عبدالحليم علام، أنه يتواصل مع نقيب الأقصر، الدوشي شاكر، بشأن الانتهاء من التراخيص الخاصة بنادي محامي الأقصر للبدء في الإنشاءات.

وشدد نقيب المحامين، خلال حديثه باستراحة المحامين بمجمع محاكم الأقصر، على أنه جاء لخدمة المحامين، والحفاظ على أموالهم، وتنمية موارد النقابة العامة.

ولفت عبدالحليم علام، إلى أنه سيظل يعمل من أجل المحامين والمحاماة حتى آخر ثانية في عمر هذا المجلس، مؤكدًا أنه يتعرض لمحاولة لإفشاله داخل نقابة المحامين، برغم الإنجازات التي تحققت خلال فترة زمنية وجيزة.

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