كيف استخرجت قوات الأمن ضحية سفاح الجيزة.. تفاصيل

رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن المتهم قذافي فراج عبدالعاطي، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، على الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا في قضية قتل فتاة في الإسكندرية في 5 إبريل 2021، وأيدت حكم الإعدام ليصبح نهائيًا.

تفاصيل قتل سفاح الجيزة لفتاة الإسكندرية

ترجع تفاصيل الواقعة إلى أوائل نوفمبر 2020 عندما قادت حراسة أمنية مشددة المتهم "قذافي فراج" الشهير بـ" سفاح الجيزة" إلى شارع وهران بمنطقة العصافرة بالإسكندرية؛ للإرشاد عن جثة أخر ضحاياه بعد 5 سنوات من قتلها.

ووسط ترقب أهالى المنطقة قام سفاح الجيزة تمثيل جريمته بعد الاستعانة بأحد أفراد الشرطة الذي مثل أنه الضحية وشرح السفاح كيفية التخلص منها وعقب انتهائه تم استخراج الجثة الرابعة، وهي فتاة عمرها 33 سنة، كانت لديها تعاملات تجارية مع "السفاح"، حيث اقترض منها 45 ألف جنيه، وتعثر في سداد المبلغ، وعرض عليها الزواج، واستدرجها إلى مخزن أدوات كهربائية في منطقة العصافرة، ثم قام بخنقها، وحفر حفرة بعمق مترين دفنها فيها، قبل أن يقوم بوضع كمية من الأسمنت والبلاط على مكان دفنها، حتى لا ينكشف أمره.

وظهر المتهم أثناء تمثيل جريمته، يرتدي قميصًا وبنطلون جينز، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع، وصولًا إلى المخزن، مسرح الجريمة، والإمساك بالضحية وخنقها ودفنها داخل المخزن.

بعد استخراج الجثة، تبين أنها "هيكل عظمي"، نظرًا لمرور 5 سنوات على ارتكاب الجريمة، وتم عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وعقب تمثيل الجريمة بالصوت والصورة، قررت جهات التحقيق حبس المتهم الذي قضت محكمة الجنايات باعدامه شنقا وتقدم بالطعن على الحكم ورفضته محكمة النقض، منذ قليل.