الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الأول بـ"الجامعة الأهلية"

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

واصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس ، إجراء جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة ؛ للإطمئنان على سيرها وانتظامها، حيث أجرى صباح اليوم جولات للجان اختبارات الطلاب بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة.

 

إلى جانب تفقده للجان اختبارات الفرق الأولى ، لطلاب برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة ، وطلاب برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال، رافقه خلال الجولة دكتور معتز أحمد محمد عبدالرحمن ، عميد كلية الطب البيطري، ودكتور  أبو هشيمة مصطفي ، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية لشئون الأكاديمية ، ووكلاء كلية الطب البيطري، وعمداء ومنسقي برامج الجامعة الأهلية.

 

وأكد رئيس الجامعة ، على حسن انضباط العملية الإمتحانية ، منذ بدئها بكليات الجامعة ، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب ، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية، لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشدداً على مواصلة الإلتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة ، من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم ، وكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

كما تابع رئيس الجامعة ، مواصفات الورقة الإمتحانية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة ، ومضمونها للمادة الممتحنة ، وتغطيتها لأهدافه تحقيقاً للشفافية والعدالة.

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