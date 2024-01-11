رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبارات الفصل الأول بـ"الجامعة الأهلية"

واصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس ، إجراء جولاته التفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة ؛ للإطمئنان على سيرها وانتظامها، حيث أجرى صباح اليوم جولات للجان اختبارات الطلاب بكلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة.

إلى جانب تفقده للجان اختبارات الفرق الأولى ، لطلاب برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات الصناعية بكلية الهندسة ، وطلاب برنامج الدعاية والإعلان والعلاقات العامة بكلية العلاقات العامة وإدارة الأعمال، رافقه خلال الجولة دكتور معتز أحمد محمد عبدالرحمن ، عميد كلية الطب البيطري، ودكتور أبو هشيمة مصطفي ، نائب رئيس جامعة المنيا الأهلية لشئون الأكاديمية ، ووكلاء كلية الطب البيطري، وعمداء ومنسقي برامج الجامعة الأهلية.

وأكد رئيس الجامعة ، على حسن انضباط العملية الإمتحانية ، منذ بدئها بكليات الجامعة ، والحفاظ على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب ، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية، لأداء الطلاب امتحاناتهم، مشدداً على مواصلة الإلتزام بالقواعد التي أعلنتها الجامعة ، من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، والتزام الطلاب بالأماكن المحددة لهم ، وكافة القواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

كما تابع رئيس الجامعة ، مواصفات الورقة الإمتحانية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة ، ومضمونها للمادة الممتحنة ، وتغطيتها لأهدافه تحقيقاً للشفافية والعدالة.