سكرتير عام أسيوط يتفقد أعمال انشاء مبنى المركز التكنولوجي وخدمات المواطنين بالبداري

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2023/2024 بالمراكز والأحياء والتي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 للاطمئنان على نسب التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات.

لافتًا إلى متابعته المستمرة لتنفيذ المشروعات سواء عن طريق جولاته الدورية أو اجتماعاته أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع والوقوف على نسب التنفيذ والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر وبناءاً على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة.

وقد تفقد اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة إنشاء المركز التكنولوجي وخدمات المواطنين بمجلس مدينة البداري والجاري تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ والمرور على مقر ديوان عام مجلس مدينة البداري للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التي وصلت إليها وذلك لتذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم للإنتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقاً وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، كما استمع إلى شرح من المهندسين المشرفين على تلك المشروحيث حيث رافقه خلال الجولة التفقدية محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومسئولي الخطة والقطاعات المعنية.

وأشار السكرتير العام إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنفيذ كافة المشروعات والبنود المدرجة بالخطة الاستثمارية وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية المقرر موضحًا أهمية توحيد الجهود المبذولة لإتخاذ وتنفيذ خطوات جادة لتنمية المحافظة وتنفيذ مشروعات التنمية بهدف الارتقاء بمستوى التنمية