سحجات بالرقبة.. استمرار حبس المتهم بخنق زوجته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الخميس، بحبس عامل قتل زوجته خنقًا بسبب خلافات أسرية في الطالبية، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهم أمام جهات التحقيق، أن في يوم الواقعة، حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته، بسبب رفضه لنزولها الشغل، ولكنها أصرت على النزول، فتطورت المشادة، حيث قام الزوج بخنقها، وتوفيت في الحال.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان

كلفت النيابة العامة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت المعاينة أن الجثة لسيدة تدعي سارة.خ 29 عامًا، عاملة، والجثة ملقاة على الأرض، وبها إصابات عبارة عن كدمات بالعينين، وسحجات بالرقبة من الجانبين، إثر تعرضها للخنق.

خلال الاستماع لأقوال والد المجني عليها، والذي أتهم “أحمد.م” زوج ابنته، بقتلها، قبل أن يلوذ بالفرار.

أمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم بارتكاب الجريمة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد إعداد تقرير الصفة التشريحية.

فى سياق أخر أمرت نيابة حدائق القبة، اليوم الخميس، بحبس3 متهمين بالتسبب في قتل صديق أحدهم بعد الاستعانة به في مشاجرة نشبت بينهم، 4أيام على ذمة التحقيقات.

قال المتهم الأول أمام جهات التحقيق إن المتهم الثالث وهو عمه واستوليا على شقة ملك والده دون وجه حق ورفض الخروج منها، برغم وجود اتفاق مع والده بخروجه من الشقة بمجرد تحديد موعد زفافه، لكن عمه خالف هذا الاتفاق، لذلك استعان بالمتهم الثاني والمجني عليه لإخراج المتهم الثالث من الشقة عنوة.

أضاف المتهم الثالث أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لأنه فوجئ بحضور المتهم الأول وهو ابن شقيقه وبرفقته شخصان وبحوزتهم أسلحة بيضاء للتعدي عليه ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن مقتل أحدهم.

