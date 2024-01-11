ضبط 2000 لتر ماء الردياتير مجهول المصدر داخل مخزن بمشتول السوق

شنت الادارة العامة للتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية برئاسة أحمد القواشتي، حملة تموينية مفاجئة استهدفت بالمرور على الأنشطة التجارية بمركز مشتول السوق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن لإنتاج وتعبئة ماء الردياتير مقلدة بأسماء شركات مختلفة، وتم تحرير المحضر رقم 207 لسنة 2024 جنح مشتول السوق لادارة نشاط بدون ترخيص، وتم التحفظ على عدد 3 تنك ماء ردياتير مثبتة بالأرض، وعلى كل منها موتور وبداخل كل خزان 500 لتر ماء ردياتير بجملة 1500 لتر.

وتحفظت الحملة على عدد 18 كرتونة ماء ردياتير مختلفة الماركات بكل كرتونة عدد 4 جركن سعة الواحد 5 لتر، وعدد كرتونة بها 12 زجاجة زيادة ماء ردياتير سعة 1.25لتر، وعدد 4 جركن كبير ماء ردياتير سعة الواحد30 لتر، و58 جركن فارغ بدون غطاء، و750 استيكر ورقي لماركات مختلفة.

وتم تحرير محضر بواقعة الضبط، والتحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.