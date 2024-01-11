محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال المرافق قبل بدء رصف ميدان الـ 47

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، اليوم الخميس، أعمال مراجعة المرافق وصيانة شبكة الصرف الصحى بشارع هيئة قضايا الدولة المتفرع من ميدان الـ 47 بشرق مدينة كفرالشيخ، قبيل بدء أعمال الرصف، وذلك لتجنب أعمال الحفر أو التكسير بالشوارع بعد الإنتهاء من خطة الرصف، ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى 2023-2024م،

وشدد على التنسيق الكامل بين أجهزة المرافق من " كهرباء- غاز - مياه شرب وصرف صحى- وشبكات الإتصالات " لحماية المال العام.

كما تفقد المحافظ عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد أماكن لإنتظار السيارات للحد من ظاهر الإنتظار الخاطئ فى حرم الشوارع ولتجنب الزحام وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات للمواطنين.

ووجه نورالدين بإزالة التند والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، مع ضرورة عمل تندات متحركة للمحال بدلاً من الثابتة للحفاظ على المظهر العام، وإزالة الإشغالات والأرصفة المخالفة، مع ضرورة توحيد الأرصفة والتند طبقاً للإشتراطات والتنسيق الحضارى لعاصمة المحافظة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين وإزالة التعديات، مؤكداً أنه لن يسمح بالتعدى على حرم الشارع العام وحق المارة من المواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إستمرار المرور الميدانى والمتابعة لمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل الجهود لتطوير الخدمات بكافة قرى ومدن المحافظة.