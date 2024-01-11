"خواطر نبيلة".. في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك الكاتبة نبيلة هاشم، بأحدث مؤلفاتها " خواطر نبيلة" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، المقرر إقامتها فى الفترة 24 يناير الجارى حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

"خواطر نبيلة" صادر عن دار فكرة للنشر والتوزيع، ويعرض بصالة 2 جناح C9 بمعرض الكتاب، ويحمل الكتاب عدد من خواطر الكاتبة التى قد تساهم فى الفهم الصحيح للعلاقات العاطفية، والمشاعر الطيبة والزواج كمشروع حياة .

سبق وأن صدر للكاتبة نبيلة هاشم، عدة إصدارات منها "ثقوب فى جدار الحب (نثريات) عن دار غراب للنشر والتوزيع، أحلام ولكن (مجموعة قصصية) عن دار مدبولى للنشر والتوزيع، بفعل فاعل (مجموعة قصصية) عن دار الأديب للنشر والتوزيع.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، يقام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.