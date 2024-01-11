SPORTS تعرض كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 عبر 4 قنوات مخصصة

كشفت beIN SPORTS، الشبكة الرائدة المختصة في بث المنافسات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن خططها الشاملة والحصرية لتغطية كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز خلال الشهر الجاري، والتي تنطلق منافساتها يوم السبت القادم. وتوفر beIN أربع قنوات جديدة ومخصصة للبطولة تحمل اسم beIN AFCON 2023 MAX، وتوفر تغطية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ما يضمن للمشتركين متابعة جميع مجريات المباريات المشوقة خلال البطولة التي تُقام كل سنتين.

وأُقيمت الدورة الأولى من البطولة عام 1957، لتصبح اليوم من أهم البطولات الرياضية في إفريقيا. وتستضيف ساحل العاج البطولة هذا العام بمشاركة 24 منتخباً من مختلف أنحاء القارة، يتصدرهم منتخب السنغال حامل اللقب، إضافة إلى منتخب مصر ومنتخب المغرب الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم. وتستعد beIN لتقديم تغطية غير مسبوقة لكأس أمم إفريقيا 2023، بما في ذلك بث جميع مباريات البطولة البالغ عددها 51 مباراة مباشرةً وحصرياً، واستضافة استوديوهات تحليلية مع نخبة من أفضل المواهب لدى beIN، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الإنتاجات الأصلية. وتؤكد هذه الجهود الدؤوبة تفاني beIN في استعراض التنوع الرائع لكرة القدم الإفريقية أمام جمهور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقدم beIN أيضاً تغطية ممتازة لبطولة كأس آسيا قطر2023™ التي تُقام بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا 2023. وتستعد beIN لاستضافة استوديوهات مخصصة باللغة العربية لتحليل جميع مباريات كأس أمم إفريقيا على قنواتbeIN AFCON 2023 MAX 1 وMAX 2، في حين تبث قنوات MAX 3 وMAX 4 جميع المباريات بشكل مباشر مع تعليق باللغتين الإنجليزية والفرنسية على التوالي. كما توفر قناة beIN SPORTS الإخبارية ما يزيد على 16 ساعة من التغطية المستمرة والمباشرة يومياً لمواكبة أحدث الأخبار والمستجدات المتعلقة بالبطولتين. كما تبث جميع القنوات الخمس يومياً وبشكل متزامن برنامجاً صباحياً مباشراً بعنوان "الصباح الرياضي" من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وتحرص beIN على وجود خمسة من مراسليها في المدن الخمس المستضيفة للبطولة، لتضمن نقل جميع اللحظات الحاسمة والقصص من خلف الكواليس، مع التغطية الحصرية والتحليلات القيّمة. كما تقدّم beIN برامج داعمة ومتكاملة تشمل الأفلام الوثائقية، وحلقات الحقائق والإحصائيات، وأبرز الأحداث من البطولات السابقة، ومقابلات مع الأبطال السابقين وغير ذلك الكثير، لتمنح المشتركين تجربة لا تنسى. وتنطلق المباريات في مرحلة المجموعات في الساعات 17:00 و20:00 و23:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتبدأ تغطية الاستوديو باللغة العربية من الساعة 16:00 وتستمر حتى الساعة 01:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وتتضمن تغطية كأس أمم إفريقيا 2023 على قنوات beIN باقة متنوعة من البرامج إلى جانب المباريات، بما فيها 5 وثائقيات عن المنتخبات العربية المشاركة في البطولة؛ و9 حلقات من برنامج هل تعلم كأس أمم إفريقيا؟ الذي يختبر معلومات المشاهدين حول البطولات السابقة؛ و4 حلقات من برنامج ذكريات إفريقية لاسترجاع أجمل اللحظات في تاريخ البطولة؛ بالإضافة إلى 10 حلقات من برنامج شاهد على كأس أمم إفريقيا تستعرض الدورات السابقة من البطولة بمشاركة شخصيات شهدت أحداثها؛ وبرنامجين بعنوان مباراة العمر اللذين يستضيفان نجوماً سابقين. كما تعرض beIN وثائقياً خاصاً عن مسيرة منتخب السنغال وتحقيقه اللقب لأول مرة عام 2019. وقبل المباراة النهائية المرتقبة في 11 فبراير، ستنشر beIN مجموعة من العروض تغطي كل مباراة نهائية منذ دورة البطولة عام 2004، بالإضافة إلى أكثر من 70 مباراة مصغرة ومشاهد إضافية، وذلك باستخدام لقطات من الأرشيف لإنشاء تجميعات لأفضل اللاعبين وغيرها من الإنتاجات، بما يرتقي بتجربة المشاهدين.

ولطالما كانت beIN المنصة الرائدة للاحتفاء بالمواهب المتألقة في بطولة أمم إفريقيا، وهي الناقل الرسمي والحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منذ عام 2009 في 40 دولة، وتواصل اليوم ترسيخ مكانتها بوصفها أفضل جهة راعية لكرة القدم الإفريقية في المنطقة.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 يوم 13 يناير، حيث تجمع أول صافرة بداية منتخب ساحل العاج مستضيف البطولة مع منتخب غينيا بيساو في أبيدجان الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.