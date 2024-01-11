وزيرة الهجرة: التعاون مع بنك مصر ينقل المصريين بالخارج لمزيد من الآفاق

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن بنك مصر من أهم البنوك التي تساعد المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه من أكبر البنوك التي لها فروع في الخارج وتخدم كثير من المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الهجرة، في تصريحات لها الان، أن اتفاقية التعاون مع بنك مصر تنقل المصريين بالخارج إلى مزيد من الآفاق والخدمات التي تساعدهم.

وأشارت وزيرة الهجرة ، الى أن البروتوكول يستهدف تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتوفير تيسيرات للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم في أوجه الاستثمار في مصر وتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.

وقد وقعت قبل قليل، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع بنك مصر.



يذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد شهدت حفل توزيع جوائز مسابقة "ساويرس الثقافية" في دورتها التاسعة عشرة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمهندس سميح ساويرس مؤسس وعضو مجلس أمناء المؤسسة، وذلك بقاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.

كما شارك في الاحتفالية عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، ونخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، وعدد من الفنانين والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجان التحكيم.

وأكدت السفيرة سها جندي أن الجمهورية الجديدة تدعم الأنشطة الثقافية التي لها دور كبير في بناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى دعم المبدعين في مختلف المجالات، مشددة على أن هناك الكثير من المحفزات التي قدمتها الدولة أيضا للمبدعين في العديد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، والمناطق الأولى بالرعاية، ومن بينها دعم الشباب في المجالات الثقافية، مؤكدة أن الإبداع مقياس لحضارة الشعوب وانعكاسًا لتفردها ومرآة لثقافتها وتميزها الخلاق.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الثقافة لها دور مهم في توعية الشباب وكذلك الأسر في مختلف المحافظات، مؤكدة أنها شهدت أعمال فنية وثقافية ومشروعات تخرج لعدد من طلاب الجامعات التي تناقش ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنشر الكثير من رسائل تساهم في توعية مختلف الفئات بالمحافظات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وخصوصا المحافظات المصدرة لتلك الظاهرة، خلال فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وشددت السفيرة سها جندي على أن علينا جميعا دعم مختلف الملفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ودعم الشباب وتمكينهم، وكذلك إتاحة الفرصة للمبدعين منهم في مختلف المجالات، مؤكدة أن مؤسسات المجتمع المدني تبذل جهدا كبيرا للبحث عن هذه الكنوز الثقافية، التي ربما تصبح قادرة على صنع جيل جديد، ويبرز سمات الثقافة المصرية في مختلف المحافل.

