غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد ملثمين في "لانش بوكس"

دخلت كل من الفنانة غادة عادل وجميلة عوض وفدوى عابد، لوكيشن تصوير مشاهدهن لمسلسل "لانش بوكس"، والذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

حرصت النجمات علي مشاركة جمهورهن صورًا من الكواليس وبدت عليهما ملامح السعادة، وتدور أحداث المسلسل في إطار “لايت كوميدي”.

يشار إلي أن الشركة المنتجة لمسلسل “لانش بوكس”، شوقت الجمهور للعمل من خلال طرح عددا من البوسترات التشويقية.

كواليس مسلسل لانش بوكس

ظهرت كل من الفنانة غادة عادل وجميلة عوض ملثمتين على البوسترات التشويقية.

مسلسل “لانش بوكس” مستوحى من مسلسل عالمي يحمل اسم good grils ، ومن المقرر أن تقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض وفدوي عابد .

مسلسل حالة خاصة

كانت أن آخر أعمال غادة عادل هو مسلسل حالة خاصة ، والذى يتم عرضه أسبوعياً على منصةwatch it .

يذكر أن مسلسل حالة خاصة من بطولة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى .

آخر أعمال غادة عادل

بينما كانت آخر أعمال غادة عادل في السينما هو فيلم مرعي البريمو ، والذى شاركها فى بطولته محمد هنيدي ولطفي لبيب .

ويشهد فيلم "مرعي البريمو" عودة التعاون بين محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد بعد أن قدما معا عدة أعمال سينمائية منها "صعيدى في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام" و"يا انا يا خالتى" و"جاءنا البيان التالى" و"صاحب صاحبه".