إحالة العاملين المقصرين بمستشفى الصدر بالزقازيق للتحقيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية بمركز ومدينة الزقازيق، لمتابعة الإنضباط الإدارى وسير إنتظام العاملين بها، والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأكد محافظ الشرقية، دور الدولة المصرية فى مكافحة الفساد، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، للتأكيد على الإلتزام بمدونة السلوك الوظيفي، مع ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجىء على المنشآت الخدمية والصحية المختلفة، لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن اللجان المشكلة أسفر مرورها داخل مستشفى الصدر بمدينة الزقازيق على الآتي: عدم حضور عدد ٩١ من العاملين بمقر مستشفى الصدر، كما تبين عدم تواجد عدد ٤٣ من العاملين، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين