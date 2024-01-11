تعليم المنشأة يتفقد سير امتحانات النقل بمدارس الإدارة

قال محمد أبو الفضل علي مدير عام إدارة المنشأة التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين خلال تفقده لإمتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بمدرسة الحريزات الغربية للتعليم الأساسي والحريزات الغربية الإعدادية بنين أن نظام التقييم والامتحانات أحد العناصر الأساسية في عملية التعليم لأنه يعتبر طريقة فعالة لقياس وتحديد وتقييم مدى تحقيق الأهداف التعليمية وتقدم الطلاب في تحصيلهم الدراسي.

وأضاف مدير عام الإدارة أن تطوير نظم التقييم الفعالة يساهم في تحفيز الطلاب على الإستمرار في زيادة جهودهم التعليمية وتحقيق التحسن المستمر في أدائهم وأن التقييم التحصيلي يستخدم لتحديد مدى تحقيق الطلاب للأهداف المنشودة خلال فترة تعليمية محددة، مثل نهاية فصل دراسي أو عام دراسي فيساعد علي إتخاذ قرارات تتعلق بتقدم الطلاب وترقية مستوياتهم التعليمية

وشدد محمد أبو الفضل، على خلال تفقده للجان على ضرورة توفير الراحة بشكل دائم للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة باللجان والحفاظ على النظافة العامة بالمؤسسات التعليمية وتوفير المناخ الملائم لخروج العملية الامتحانية بشكل لائق يتيح للطلاب والطالبات أداء امتحاناتهم بيسر وسهولة مع التأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من أي غموض أو لبس، كما أوصى بمراعاة الدقة في عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات ورقياً والكترونياً أولاً بأول، متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد.