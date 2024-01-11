تحولات خطيرة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.. ما القصة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد تباين كبير في السياسة الأمريكية عن موقف الحكومة الإسرائيلية فيما يخص حرب غزة، وهو ما ينعكس على الترتيبات الأمنية الجارية في جنوب قطاع غزة، وحدود الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، إذ حصلت دولة الاحتلال على صفقتين سلاح من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف فهمي في تصريحه لـ"الوفد"، أن الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل شكلية إجرائية لا علاقة لها بالتحالف الهيكلي، وهو ما يؤكد أن أمريكا شريك متواطئ في الأوضاع الجارية في قطاع غزة، وعدم وضع حلول سواء بوقف إطلاق النار أو تحقيق هدن، أو عدم الضغط على إسرائيل بصورة مباشرة تؤدي إلى نتائج إيجابية.

حقيقة الخلافات بين أمريكا وإسرائيل

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما يشاع حول الخلافات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير دقيق، ولكن الإدارة الأمريكية تتبنى الموقف الإسرائيلي والدفاع عن أمنها لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر وسياسة الأقوال لا أفعال.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تشارك في العمليات العسكرية في غزة بصورة أو بأخرى، من خلال الخبراء والاستشاريين الذين يعملون بجوار مجلس الحرب الإسرائيلي، مضيفًا: لا توجد خلافات وإنما تباينات شكلية لا تؤثر على نمط العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وكل ما في الأمر أن أمريكا تحاول كسب مصداقية جديدة في الشرق الأوسط.

أما عن ما يجري في غزة، قال إن السيناريو مفتوح حتى الآن، والتوقعات بمستقبل الحرب أو الهدنة غير متوقع، مؤكدًا أن مصر حائط صد لكل مايجري من أفكار ومشروعات وترتيبات أمنية حول تقليص مساحة القطاع أو القيام بإجراءات بالنسبة للمناطق العازلة في الجنوب أو تقسيم القطاع لجزئين.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، أعلن رفض الولايات المتحدة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، أو أخذ أية مساحة من القطاع لصالح إسرائيل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ترفض أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.