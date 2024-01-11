فحص أكثر من نصف مليون مسافر بالحجر الصحي بمطار سوهاج عام 2023

أعلن الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزاره الصحة بسوهاج، عن فحص 579 ألف و 345 مسافر ما بين قادم و مغادر من و إلي عدد من الدول العربية و الأجنبية علي متن 4871 رحلة جوية خلال العام المنصرم 2023، مضيفاً انه تم الكشف علي 2326 مسافر من خلال عيادة الحجر الصحي بصالتي الوصول والمغادرة

وأكد أن الفريق الطبي بالحجر الصحي بمطار سوهاج يقوم بالإشراف الصحي الكامل علي التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالطائرات وغيرها من الأعمال الصحية التي تخصه، موضحاً أنه تم تزويد قسم الحجر الصحى بمطار سوهاج الدولى بأحدث أجهزة الفحص المتخصصة بفحص المسافرين بجميع المطارات و ذلك ضمن إجراءات الدولة المصرية التي تتخذها لرفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمسافرين بالمطارات .

وأضاف أنه تم تجهيز عيادات الحجر الصحى بجميع المستلزمات و الواقيات و بما يلزم للتعامل مع اى حاله طارئة، منوهاً إلى أنه يتم تسجيل بيانات جميع الركاب القادمين من الخارج على برنامج (متابعة القادمين من الخارج) و متابعتهم.

وتم تدريب جميع الكوادر الطبيه العاملة بالحجر الصحى على احدث طرق التعامل مع المسافرين و الفحص لهم بدقة و امان.

وأوضح أن الكوادر الطبية تقوم بدور هام في متابعة تنفيذ إجراءات و احتياطات مكافحة العدوى و تطبيق الإجراءات الوقائية و ذلك حفاظاً علي سلامة الركاب من ناحية و البيئة العامة داخل حدود البلاد