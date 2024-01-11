رقم قياسي جديد لاسكواش وادي دجلة ببطولة بريطانيا المفتوحة

حقق 10 أبطال من "وادى دجلة" مراكز متقدمة في بطولة بريطانيا للإسكواش للناشئين والناشئات، والتي أقيمت في مدينة برمنجهام خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.

ففي منافسات تحت 11 عاما حقق اللاعبون يحيي وليد، وتميم مصطفى، وعلي المعتصم، المراكز الثاني والثالث والرابع، على الترتيب، وتوجت الدجلاوية سيرين محمد خميس المركز الأول بنفس الفئة للفتيات، وبمنافسات تحت 13 سنة حقق اللاعبان عمر محمد خميس، وبراء عبد الكريم المركزين الثاني والرابع، على الترتيب، وفازت جودي يوسري بالمركز الرابع.

وفي منافسات ذات البطولة تحت 15 سنة، فاز الدجلاوي فليوباتير إيهاب بالمركز الأول بالبطولة، وفازت زميلته راما النجار المركز الثاني، أما في فئة تحت 17 سنة توجت الدجلاوية بارب سامح بالمركز الرابع في البطولة.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الاسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الاسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

