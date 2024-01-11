الفنان ازاد امين يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم الواحة

كشف الفنان الفنان العراقي ازاد امين الشهير بـ"ازاد برواري"، تفاصيل مشاركته في الفيلم العراقي القصير"الواحة" والذي تم تصويره مؤخرا في عدد من المناطق العراقية.

وأوضح ازاد امين، أن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأفلام الدرامية القصيرة ومدته نصف ساعة، حيث تدور أحداثه حول شاب يتعرض للعديد من المشكلات والإحباطات في عمله وحياته الشخصية حتى يلجأ إلى السفر بعيدا للبدء من جديد.

وأضاف، أن ذروة الأحداث تبدأ خلال جولة الشاب التي يخوضها ضمن عمله ويتعرف خلالها على العديد من الأشخاص وكذا العادات والتقاليد، الأمر الذي يغير حياته رأسا على عقب.

وأعرب الفنان ازاد امين، عن أمله في أن يحظى الفيلم القصير على إعجاب الجمهور العربي عقب عرضه، وكذا النقاد، وذلك تمهيدا للمشاركة به في مختلف المهرجانات المحلية والدولية.