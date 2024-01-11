بايرن ميونخ يضم نجم توتنهام رفقة هاري كين

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إتمام صفقة جديدة بين بايرن ميونخ الألماني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد انضمام هاري كين إلى قلعة البافاري قادما من السبيرز.

ويبدو أن نادي بايرن ميونخ الألماني، نجح اليوم الخميس 11 يناير 2024، في إتمام صفقة انتقال مدافع نادي توتنهام إيريك داير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية، عن وصول داير إلى مدينة ميونخ لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، والخضوع للكشف الطبي، ومن ثم الإعلان الرسمي من جانب بايرن ميونخ وتوتنهام.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إيريك داير ينضم إلى بايرن ميونخ مقابل 4 ملايين يورو، تم الاتفاق على الشروط الشخصية، داير، في ميونخ للكشف الطبي اليوم، وأعطى توتنهام الضوء الأخضر لمدافعه بالنتقال إلى بايرن بعدما حسم صفقة دراجوسين".

كما ذكرت شبكة "سكاي" الألمانية أن الإنجليزي إيريك داير مدافع توتنهام وصل إلى ميونخ اليوم الخميس، تمهيدا لإتمام الصفقة خلال ساعات، ومن المنتظر أن يوقع اللاعب الإنجليزي الدولي على عقد يمتد لموسم ونصف قابل للتمديد لموسم إضافي.

وتعد صفقة انتقال إيريك داير إلى بايرن ميونخ هي الثانية خلال الموسم الحالى من توتنهام، بعدما نجح الفريق البافاري في التعاقد مع الدولي الإنجليزي، هاري كين قائد الفريق اللندني، الذي بات هدافا للدوري الألماني برصيد 21 هدفا، بعدما خاض 15 مباراة فقط في البوندسليجا.

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