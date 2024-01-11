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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

"شئون عربية النواب" تطالب المجتمع الدولي بدعم مخرجات القمة الثلاثية بشأن فلسطين

مجلس النواب
مجلس النواب

طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، بضرورة الاستجابة الدولية لمخرجات القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية. 

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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس اللجنة، بالقمة التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار الجهود العربية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الصارخ.

أكد أباظة، أن القمة الثلاثية عبرت عن مطالب كل الأمة العربية، لاسيما فيما يتعلق بالخطوط الحمراء الثلاثة والتي تمثلت في رفض التهجير القسري، رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

قال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: الخطوط الحمراء الثلاثة هي السبيل الوحيد في إنهاء الأزمة القائمة، وكذلك إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

شدد النائب أحمد فؤاد أباظة، على ضرورة مساندة المجتمع الدولي لمخرجات القمة الثلاثية من أجل إنهاء الصراع القائم، محذرا من أن استمرار العدوان سيؤدي لعواقب وخيمة على المنطقة بالكامل.

 

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